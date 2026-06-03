Il Roland Garros cambia tutto per Chwalinska | in due settimane più soldi che in anni di tennis

Chwalinska ha raggiunto le semifinali di Roland Garros partendo dalle qualificazioni, dopo essere stata 114ª nel ranking. In due settimane, ha guadagnato più soldi di quanti ne abbia accumulati in anni di carriera. Ora è al 30° posto mondiale. La sua scalata ha sorpreso molti, cambiando le gerarchie nello Slam francese.

La tennista polacca sta riscrivendo le gerarchie del tennis nello Slam francese: partita 114ª dalle qualificazioni ora è in semifinale e 30ª al mondo. Con un portafoglio più ricco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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