Serata d’eccezione domani al Blue Note. Sul palco ci sarà infatti un pezzo fondamentale della storia musicale del nostro Paese. Sul palco ci sarà infatti Ellade Bandini (nella foto), battertista che ha lasciato la sua (inconfondibile) impronta in tantissimi dei dischi più importanti della musica italiana: ha suonato in quasi tutti i dischi di Francesco Guccini e in pietre miliari come “Anime Salve“ di Fabrizio de Andrè (che ha anche accompagnato più volte in tour), ma anche in oltre dieci dischi di Mina o in “Sono solo canzonette“ di Edoardo Bennato, così come tenuto il tempo di negli lp di Paolo Conte (“Paolo Conte“ e “Aguaplano“, Vinicio Capossela (“All’una e trentacinque circa“, “Modì“, “Camera a sud“ e “Il ballo di San Vito“), Angelo Branduardi, Fabio Concato e Bruno Lauzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritmo di Ellade Bandini sul palco del Blue Note

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Il caro Ellade Bandini sta provando una mia batteria artigianale!

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A Palazzo Roverella il libro di Ellade BandiniLunedì 27 aprile alle 17.30 avrà luogo a Palazzo Roverella (Salone d’Onore), la presentazione del libro di Ellade Bandini L’Elliade. Vita epica di un batterista, (edizioni Arcana, marzo 2026). ilrestodelcarlino.it