Il 9 maggio a Ballarò | bellezza memoria e rinascita per l’ex reclusorio femminile

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio, in occasione della ricorrenza dedicata a Peppino Impastato, si è svolta una visita guidata all’ex reclusorio femminile di Ballarò, organizzata dall’Opera Pia Istituto Santa Lucia in collaborazione con la Fondazione Made in Sicily Ets. L’evento si è svolto a porte chiuse e ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra memoria, rinascita e bellezza legati a questo luogo simbolico della città.

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Il 9 maggio, data simbolica per la Sicilia, nel ricordo di Peppino Impastato, il ragazzo che vedeva nella bellezza un’arma contro la rassegnazione, l’Opera Pia Istituto Santa Lucia, in collaborazione con la Fondazione Made in Sicily Ets, ha guidato una visita a porte chiuse all’ex Reclusorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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