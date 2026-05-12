Il 9 maggio a Ballarò | bellezza memoria e rinascita per l’ex reclusorio femminile

Il 9 maggio, in occasione della ricorrenza dedicata a Peppino Impastato, si è svolta una visita guidata all’ex reclusorio femminile di Ballarò, organizzata dall’Opera Pia Istituto Santa Lucia in collaborazione con la Fondazione Made in Sicily Ets. L’evento si è svolto a porte chiuse e ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra memoria, rinascita e bellezza legati a questo luogo simbolico della città.

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