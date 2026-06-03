Il Pug visto dai giovani | al Teatro Verdi di Castelsangiovanni le proposte della 4^Q del Liceo Volta
Lunedì 8 giugno alle 21, al Teatro Verdi di Castelsangiovanni, si è svolto un evento pubblico con gli studenti della quarta classe del Liceo Volta. Durante la serata, gli studenti hanno presentato le loro proposte riguardanti il Piano urbanistico generale (Pug). L’evento era aperto alla cittadinanza e ha coinvolto una rappresentanza della scuola.
Lunedì 8 giugno alle ore 21, sul palco del Teatro Verdi di Castelsangiovanni, durante un evento pubblico aperto a tutta la cittadinanza, gli studenti della classe 4^Q Liceo "A. Volta" presenteranno ufficialmente i propri contributi per la redazione del nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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