Il Pug visto dai giovani | al Teatro Verdi di Castelsangiovanni le proposte della 4^Q del Liceo Volta

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno alle 21, al Teatro Verdi di Castelsangiovanni, si è svolto un evento pubblico con gli studenti della quarta classe del Liceo Volta. Durante la serata, gli studenti hanno presentato le loro proposte riguardanti il Piano urbanistico generale (Pug). L’evento era aperto alla cittadinanza e ha coinvolto una rappresentanza della scuola.