I comitati criticano il piano di via Tazzoli, affermando che si è persa l’opportunità di riqualificare un’area dismessa. Chiedono l’introduzione di servizi con basso impatto ambientale, come spazi di coworking, residenze loft, artigianato di servizio e negozi di vicinato. Secondo le associazioni, il progetto non prevede il recupero di funzioni e servizi innovativi che favoriscano uno sviluppo sostenibile.

"Ancora una volta si è persa l’occasione di un possibile recupero di un’area dismessa con funzioni e servizi nuovi (terziario professionale, coworking, loft residenziali, artigianato di servizio, commercio di vicinato) a basso impatto ambientale". Così il Coordinamento dei comitati si esprime rispetto al piano attuativo che prevede il restyling della zona di via Tazzoli. Sarà un intervento su un’area industriale dismessa, di circa 10.200 metri quadrati, sulla quale verranno edificati circa 21.200 metri cubi con altezze di 6 piani fuori terra: nel dettaglio, 16.700 metri cubi di edilizia residenziale libera (78 alloggi), 4.200 metri cubi di edilizia convenzionata (19 alloggi) e 310 metri cubi di terziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piano di via Tazzoli, i comitati: "Più servizi a basso impatto"

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