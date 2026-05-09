Nuove abitazioni servizi e verde C’è l’ok al piano di via Tazzoli
La giunta comunale di Monza ha approvato il piano di via Tazzoli, che prevede la realizzazione di nuove abitazioni, servizi e spazi verdi. L’intervento riguarda un'area che si trasformerà con la costruzione di edifici residenziali e infrastrutture dedicate alla comunità. Il progetto si inserisce in un'operazione più ampia di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente e offrire servizi ai residenti.
Un pezzo di città cambia volto. La giunta di Monza ha adottato il piano attuativo per la riqualificazione dell’area dismessa tra via Tazzoli e via Montanari, nel cuore di San Fruttuoso: oltre 10mila metri quadri oggi segnati dall’abbandono, destinati a trasformarsi in un nuovo comparto residenziale con servizi e spazi verdi. Il progetto prevede la demolizione completa degli edifici produttivi esistenti e la costruzione di un nuovo volume di sei piani, a prevalente destinazione residenziale: circa 6.500 metri quadri, per un totale di 90 alloggi, di cui 18 (vale a dire il 20%) riservati all’edilizia convenzionata. Una piccola quota sarà destinata a funzioni terziarie o direzionali, mantenendo un equilibrio tra abitazioni e servizi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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