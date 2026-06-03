Un attore ha annunciato di lasciare la soap opera dopo la fine della stagione, trasmessa il 22 maggio. La decisione riguarda un personaggio interpretato da Enrico, noto per il suo ruolo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che temono un cambiamento significativo nella trama. La produzione non ha ancora comunicato dettagli sui prossimi sviluppi o eventuali sostituzioni. La stagione si è conclusa con numerosi scenari ancora aperti, lasciando in sospeso le sorti del personaggio.

Il Paradiso delle signore rischia di perdere un altro protagonista. La stagione si è conclusa il 22 maggio lasciando molti scenari aperti. A settembre ripartirà l'undicesima stagione con delle novità anche se era stata data in forse per gli ascolti che non avevano brillato a causa della concorrenza delle altri reti. Quasi tutti gli attori hanno salutato il capitolo dedicato alla decima stagione, chi non l'ha fatto è proiettato verso nuove avventure televisive. Tra questi spicca il nome di Thomas Santu, l'attore che ha dato il volto ad Enrico per due stagioni ne Il Paradiso delle signore. La sua vicinanza a Marta e a tutti i personaggi in difficoltà, il rapporto con la figlia Anita, l'hanno reso uno dei personaggi più amati della serie tv. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore, Thomas Santu (Enrico) lascia la soap opera? Fan in ansia

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