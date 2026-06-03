Durante il weekend al GP del Mugello sono avvenute diverse tappe significative: Marco Bezzecchi ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, mentre l’Aprilia ha conquistato un risultato storico. Jorge Martin ha stabilito un record di velocità, e Bezzecchi ha ottenuto la pole position. La gara si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti rilevanti. L’evento si è concluso con la premiazione ufficiale dei vincitori.

Non è solo la vittoria storica di Marco Bezzecchi, o dell’Aprilia. Non è solo la pole position storica del romagnolo, o la velocità record di Jorge Martin. Non è solo la presenza straordinaria (più di 178 mila spettatori nel weekend di gara), o il calore che i tifosi sanno donare. Non è soltanto la leggenda, che è più vera che mai, che al Mugello non si dorme. Il fatto è che il Mugello, anche quest’anno, è un evento mistico, magico, che fonde e confonde il sacro e il profano. È una festa fatta di motori che vengono schiantati fino all’esaurimento, odori di brace, di miscela, di fiumi di birra e lacrime che invadono le colline toscane. Dal 16 maggio 1976 – 50 anni fa – la leggenda del Mugello va avanti, imperterrita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mio weekend al GP del Mugello: una festa unica. Peccato arrivi solo una volta l’anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARC MÁRQUEZ QUIERE ALARGAR SU CARRERA, BEZZECCHI Y SU GOLPE EN MUGELLO, EL SEMÁFORO

Notizie e thread social correlati

Gmail: cambia nome utente senza perdere dati, solo una volta l’annoQuesta settimana, Google ha annunciato che gli utenti statunitensi di Gmail potranno cambiare il proprio nome utente una volta all’anno senza perdere...

MotoGp Mugello 2026, il circuito si prepara al weekend più atteso dell’annoIl circuito del Mugello si appresta ad accogliere il weekend più atteso dell’anno, con tre giorni di eventi che trasformeranno l’area in una vera e...

Temi più discussi: Talking Points: Marco mi sta spingendo oltre i miei limiti; MotoGp, è il weekend del Mugello: Bezzecchi sogna il quarto successo | Gli orari e dove vedere in tv il Gp d'Italia; MotoGP | Mugello da record con 178.723 presenze nell'arco del weekend; MotoGP, Di Giannantonio inizia al top nelle libere il weekend al Mugello.

Unica cosa che dirò per poi tornare al mio silenzio: non ve li meritate ENTRAMBI. Tornata dal weekend al Mugello e mi sarei dovuta lasciare 100 volte considerando i ragazzi con cui ho PARLATO. Lei scrive un tweet e non comprendete un cazzo di ciò che dic x.com

Era il Restart Risk della KTM statisticamente normale al Gran Premio di MotoGP della Catalogna 2026? reddit

Weekend MotoGP Mugello TissotWeekend MotoGP al Mugello con Tissot tra paddock, cronometraggio ufficiale, vittoria di Bezzecchi e il nuovo orologio T-Race MotoGP 2026 ... quotidianomotori.com

MotoGP, il weekend del Mugello: Marquez torna e dà battaglia. Programma e orariSi prepara un altro grande weekend al Mugello per la MotoGP: tutti gli occhi sono puntati su Marquez al rientro Si alza il sipario sul Gran Premio d'Italia , se ... sportface.it