Il Milan è in altomare | Glasner o Slot per il dopo Allegri?

Il Milan sta valutando il futuro tecnico dopo la mancata qualificazione in Champions League. Sul tavolo ci sono due nomi: il tedesco Glasner e l'olandese Slot. La società sta analizzando le opzioni per la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. La decisione potrebbe essere presa nei prossimi giorni, in vista dell'inizio del mercato estivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito alla scelta del nuovo allenatore.

Sul tavolo di Cardinale sono diversi i nodi da sciogliere. Da una parte dopo la separazione dall’ex allenatore Allegri, già certo il prossimo anno di sedere sulla panchina del Napoli,si iniziano a sondare diversi profilie i principali candidati per ricoprire tale ruolo sono tutti allenatori lontani dal nostro campionato: si valutanoGlasner, Slot, defilato Jaisslea causa dell’ingente nodo su un ingaggio considerato irraggiungibile. Il più quotato sembrerebbe essere l’allenatore del Crystal Palace Glasner che ha lasciato il club inglese in seguito alla vittoria dellaConference League. Un altro nome che ha preso piede nelle ultime ore è quello di Slot, che reduce dall’esonero con la panchina del Liverpool sta valutando il suo futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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