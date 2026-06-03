Gli Stati Uniti hanno inviato un messaggio ai paesi asiatici, sottolineando la volontà di cercare alleati piuttosto che dipendenze. Il governo ha dichiarato che continuerà a impegnarsi nella regione, anche se dovrà rispettare alcuni obblighi globali. Tuttavia, ha indicato che la collaborazione si baserà su nuove regole di cooperazione, con un’enfasi sulla spesa in armamenti come elemento di accordo.

Gli Stati Uniti non stanno affatto “voltando le spalle” all’ Asia. Continueranno a impegnarsi nel continente nonostante l’incombenza di alcuni “obblighi globali”, ma con nuove regole di cooperazione e collaborazione con i vari partner locali. Lo ha spiegato nel dettaglio il segretario alla Difesa Usa, Peter Hegseth, che dal palco dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ovvero il più importante forum sulla sicurezza dell’Asia-Pacifico, ha lanciato un implicito messaggio ai governi della regione: gli Usa ci saranno ancora ma dovete armarvi. L’inviato di Donald Trump ha esortato gli alleati di questo spicchio di mondo a investire più denaro nella Difesa, fissando come obiettivo il 3,5% del loro Pil. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il messaggio Usa all’Asia: cerchiamo alleati, non dipendenti. Spendete per le armi e andremo d’accordo

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