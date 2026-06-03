Arezzo, 3 giugno 2026 – Durante il mercatino all'aperto, i bambini hanno realizzato ritratti istantanei con una cabina fotografica, mentre alcuni si sono dedicati alla pesca miracolosa a 1 euro e altri hanno acquistato mazzi di carte Pokemon a 50 centesimi. L'evento si svolge sotto il sole e l’obiettivo è raccogliere 50mila euro.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Il ritratto istantaneo disegnato dalle mani dei bambini e rilasciato dalla cabina fotografica posizionata a bordo strada, la pesca miracolosa a 1 euro, il mazzetto di carte Pokemon a 50 centesimi. Sono alcuni degli acquisti del Mercatino dei Ragazzi che ieri nel giorno della Festa della Repubblica ha invaso la zona Eden da via Spinello a via Guadagnoli. E’ fatta di tante gocce la solidarietà del Calcit, piccole cifre sommate insieme con cui il Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo prova ogni anno a battere i suoi record sostenendo la sanità aretina. Quella a cui ogni anno dona circa 1 milione di euro. 350mila destinati al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie a cui andranno i proventi del Mercatino dei ragazzi di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mercatino baciato dal sole, Sassoli: «Obiettivo 50mila euro»

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