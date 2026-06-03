Domani si terrà un evento a Bologna durante il quale verranno premiate le eccellenze sportive della città. Il massimo dirigente della federazione provinciale ha annunciato questa cerimonia, sottolineando la crescita del volley locale. La stagione si sta chiudendo con più di 6.000 tesserati, un record assoluto per il settore nel territorio. Il presidente del comitato territoriale della Fipav di Bologna ha commentato i risultati raggiunti quest’anno.

La stagione del volley volge al termine e per Pasquale De Simone, presidente del comitato territoriale della Fipav di Bologna è tempo di bilanci. "Abbiamo numeri che parlano chiaro, il movimento bolognese della pallavolo sta crescendo", spiega. Presidente De Simone cosa è successo in questa stagione alla base del movimento? "Abbiamo superato per la prima volta i 6mila tesserati, e un più 18 per cento di squadre iscritte ai campionati. Nel circuito di mini volley abbiamo triplicato i numeri, con 30 tappe organizzate, più di 3.038 atlete e atleti partecipanti. E abbiamo portato a termine l’organizzazione di due eventi (Coppa Italia dei Territori con Pallavolo Bologna e Zola Monte e Vergato Cup, ndr), eventi che hanno generato utili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il massimo dirigente della Fipav provinciale. "E domani un evento nel quale premieremo le eccellenze della città di Bologna». De Simone e un volley in grande crescita: "Tesserati oltre 6.000: è la prima volta»

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