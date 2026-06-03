Il maestro del Pontino compie 100 anni quartiere in festa per il compleanno di Francesco Rossi

Il maestro del Pontino, Francesco Rossi, ha compiuto 100 anni. Nato a Livorno il 4 giugno 1926, a 17 anni fu catturato dai tedeschi mentre si trovava alla stazione con il cognato e internato in un campo di concentramento in Germania. La comunità del quartiere ha organizzato una festa per celebrare questo traguardo.

Il maestro del quartiere Pontino, Francesco Rossi, compie 100 anni. Nato a Livorno il 4 giugno 1926, a 17 anni fu catturato dai tedeschi mentre si trovava alla stazione, insieme al cognato, e internato in un campo di concentramento in Germania. Dopo la liberazione fece ritorno a Livorno a piedi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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