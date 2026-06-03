Il lavoro precario la sanità che peggiora le misure contro il caro energia | tutte le raccomandazioni dell’Ue all’Italia
La Commissione europea ha inviato all’Italia una serie di raccomandazioni riguardanti il lavoro precario, il sistema sanitario e le misure contro il caro energia. Tra le indicazioni, si suggerisce di rafforzare le politiche per il mercato del lavoro e migliorare la sostenibilità del sistema sanitario. Sono state inoltre suggerite azioni per contenere i costi dell’energia e ridurre la dipendenza da fonti esterne. Le raccomandazioni fanno parte di un pacchetto di osservazioni rivolte al governo italiano, che dovrà rispondere e attuare eventuali modifiche.
Da Bruxelles – Prima la carota, poi il bastone. Nel giorno in cui la Commissione europea apre alle richieste del governo Meloni sulla flessibilità di spesa per fronteggiare il caro energia, ecco che arrivano anche le raccomandazioni del semestre europeo, ossia quel documento in cui Bruxelles raccoglie le indicazioni sulle riforme che ogni Paese membro dovrebbe attuare per rafforzare la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici. Nelle 151 pagine di country report, l’esecutivo comunitario torna a battere sui nervi scoperti del Paese: catasto, evasione fiscale, tasse sul lavoro, sanità, povertà e pensioni. L’eterno dibattito sulla riforma del catasto. 🔗 Leggi su Open.online
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