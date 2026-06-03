Il lavoro precario la sanità che peggiora le misure contro il caro energia | tutte le raccomandazioni dell’Ue all’Italia

Notizia in breve

La Commissione europea ha inviato all’Italia una serie di raccomandazioni riguardanti il lavoro precario, il sistema sanitario e le misure contro il caro energia. Tra le indicazioni, si suggerisce di rafforzare le politiche per il mercato del lavoro e migliorare la sostenibilità del sistema sanitario. Sono state inoltre suggerite azioni per contenere i costi dell’energia e ridurre la dipendenza da fonti esterne. Le raccomandazioni fanno parte di un pacchetto di osservazioni rivolte al governo italiano, che dovrà rispondere e attuare eventuali modifiche.