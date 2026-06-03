Il Giro del Delfinato ha cambiato nome Il motivo e come dovremo chiamarlo da ora in poi

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro del Delfinato ha cambiato nome, anche se non sono stati annunciati i motivi ufficiali. La modifica si inserisce in una tendenza crescente nel ciclismo, dove molte corse storiche cambiano denominazione nel tempo. La nuova denominazione sarà utilizzata a partire dalla prossima edizione. La decisione riguarda esclusivamente il nome, senza altre variazioni nel formato o nel percorso della gara. La modifica non ha coinvolto comunicazioni ufficiali sulla ragione di questa scelta.

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La pratica di modificare nome a corse entrate nella storia dello sport e che hanno fatto breccia nell’immaginario collettivo degli appassionati sta diventando una pratica sempre più diffusa nell’universo del ciclismo. Purtroppo, oseremmo dire. Eventi iconici e conosciuti da tutti gli appassionati del pedale in un determinato modo, hann o cambiato pelle all’anagrafe e si è inevitabilmente generata un po’ di confusione, mista a un comprensibile smarrimento. Succederà anche in questi giorni, quando osservando il calendario degli eventi in programma si noterà la presenza del Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Molti si staranno chiedendo cosa sia. Tanti altri lo avranno derubricato a evento di seconda fascia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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