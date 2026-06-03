Il Giro del Delfinato ha cambiato nome, anche se non sono stati annunciati i motivi ufficiali. La modifica si inserisce in una tendenza crescente nel ciclismo, dove molte corse storiche cambiano denominazione nel tempo. La nuova denominazione sarà utilizzata a partire dalla prossima edizione. La decisione riguarda esclusivamente il nome, senza altre variazioni nel formato o nel percorso della gara. La modifica non ha coinvolto comunicazioni ufficiali sulla ragione di questa scelta.

La pratica di modificare nome a corse entrate nella storia dello sport e che hanno fatto breccia nell’immaginario collettivo degli appassionati sta diventando una pratica sempre più diffusa nell’universo del ciclismo. Purtroppo, oseremmo dire. Eventi iconici e conosciuti da tutti gli appassionati del pedale in un determinato modo, hann o cambiato pelle all’anagrafe e si è inevitabilmente generata un po’ di confusione, mista a un comprensibile smarrimento. Succederà anche in questi giorni, quando osservando il calendario degli eventi in programma si noterà la presenza del Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Molti si staranno chiedendo cosa sia. Tanti altri lo avranno derubricato a evento di seconda fascia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Giro del Delfinato ha cambiato nome. Il motivo e come dovremo chiamarlo da ora in poi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giulio Pellizzari @creditagricoleitalia | @sportful

Notizie e thread social correlati

Il motivo che ha portato l’arbitro Chiffi al VAR per dare rigore alla Roma: ha cambiato idea su RenschDurante la partita, l'arbitro Chiffi ha deciso di consultare il VAR dopo un episodio coinvolgente un giocatore avversario.

Mara Venier, il motivo per cui ha cambiato casa. E Teo Mammucari è il nuovo vicinoMara Venier ha deciso di cambiare abitazione, abbandonando il suo precedente appartamento nel centro di Roma, un attico con vista su San Pietro.

Temi più discussi: Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026, la startlist provvisoria; Tour Auvergne Rhône-Alpes 2026, tanti giovani tra i big per contendersi la vittoria; Tour Auvergne – Rhône-Alpes 2026 | La guida; Le corse più importanti della stagione: date e vincitori.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, il percorso dell’ex Giro del Delfinato (Tutte le Altimetrie) x.com

evil gunther fehlinger o qualcosa del genere reddit

Il Giro del Delfinato ha cambiato nome. Il motivo e come dovremo chiamarlo da ora in poiLa pratica di modificare nome a corse entrate nella storia dello sport e che hanno fatto breccia nell'immaginario collettivo degli appassionati sta ... oasport.it

Classiche, Giri, Mondiale e non solo: il calendario 2026 del ciclismoAltro cambio di nome. Dopo la Gand-Wevelgem, nel 2026 viene ribattezzato anche il Giro del Delfinato, la più famosa delle corse brevi in preparazione al Tour de France. Una modifica per omaggiare la r ... sport.sky.it