Il futuro interporto a Termini Imerese il sopralluogo di Aricò | Opera strategica per l' economia siciliana

Notizia in breve

L’assessore regionale alle Infrastrutture ha visitato questa mattina l’area della zona industriale di Termini Imerese, dove sarà realizzato il nuovo interporto. Il sopralluogo ha riguardato la posizione e lo stato di avanzamento dei lavori nell’area destinata a ospitare il polo logistico. La struttura è considerata una componente chiave per lo sviluppo economico della regione. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi di completamento del progetto.