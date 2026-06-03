Il futuro interporto a Termini Imerese il sopralluogo di Aricò | Opera strategica per l' economia siciliana
L’assessore regionale alle Infrastrutture ha visitato questa mattina l’area della zona industriale di Termini Imerese, dove sarà realizzato il nuovo interporto. Il sopralluogo ha riguardato la posizione e lo stato di avanzamento dei lavori nell’area destinata a ospitare il polo logistico. La struttura è considerata una componente chiave per lo sviluppo economico della regione. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi di completamento del progetto.
L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, questa mattina ha svolto un sopralluogo nell’area della zona industriale di Termini Imerese in cui sorgerà il polo logistico del futuro interporto. Aricò era accompagnato dall’amministratore unico della Società per gli interporti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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