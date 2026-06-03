De Bruyne e il Napoli: la dirigenza azzurra ha avviato valutazioni approfondite sulla permanenza del centrocampista belga, frenando ogni decisione definitiva sui prossimi mesi. De Bruyne: il Napoli esamina ogni dettaglio medico. Non è una questione di volontà. Gli azzurri vogliono capire se il fuoriclasse belga può ancora garantire gli standard fisici richiesti dal progetto. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, la società sta conducendo analisi accurate sulla tenuta fisica di De Bruyne, elemento centrale nella programmazione tecnica della prossima stagione. L’infortunio rimediato contro l’Inter lo scorso 25 ottobre ha modificato alcune caratteristiche del suo gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il futuro di De Bruyne non dipende solo dal confronto: un aspetto preoccupa!

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