Il futuro di De Bruyne non dipende solo dal confronto | un aspetto preoccupa!

Da spazionapoli.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il futuro di De Bruyne dipende da un confronto ancora aperto, ma c’è un aspetto che preoccupa la dirigenza del club interessato. La società ha avviato valutazioni approfondite sulla possibilità di mantenere il centrocampista belga, senza aver ancora preso una decisione definitiva sui prossimi mesi. La situazione rimane in bilico, mentre si attendono sviluppi sulle trattative in corso.

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De Bruyne e il Napoli: la dirigenza azzurra ha avviato valutazioni approfondite sulla permanenza del centrocampista belga, frenando ogni decisione definitiva sui prossimi mesi. De Bruyne: il Napoli esamina ogni dettaglio medico. Non è una questione di volontà. Gli azzurri vogliono capire se il fuoriclasse belga può ancora garantire gli standard fisici richiesti dal progetto. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, la società sta conducendo analisi accurate sulla tenuta fisica di De Bruyne, elemento centrale nella programmazione tecnica della prossima stagione. L’infortunio rimediato contro l’Inter lo scorso 25 ottobre ha modificato alcune caratteristiche del suo gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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