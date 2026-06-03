Il Festival Salerno Letteratura ha annullato la prolusione prevista di uno scrittore dopo un'intervista in cui ha affermato di essere sionista e di non riconoscere un genocidio a Gaza. La dichiarazione è stata pubblicata su un giornale israeliano e ha generato reazioni contrastanti. La decisione di annullare l'evento è stata comunicata senza ulteriori motivazioni ufficiali, lasciando spazio a interpretazioni sulla questione.

Galeotta fu una pagina pubblicata qualche giorno fa su ‘Il Foglio’ che così sintetizzava l’intervento di Erri De Luca sul giornale israeliano Israel Hayom: “ Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio ”. Dopo le polemiche scatenate dalle posizioni dello scrittore, il Festival Salerno Letteratura, che inizierà il 13 giugno, ha deciso di escluderlo dalla prolusione dell’evento. Lo riferisce il quotidiano ‘Il Mattino’, virgolettando queste dichiarazioni al condirettore dell’evento culturale, Gennaro Carillo: “La prolusione in un primo momento avrebbe dovuto tenerla Erri De Luca, autore molto letto e altrettanto amato. Ma la prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il Festival Salerno Letteratura annulla la prolusione di Erri De Luca dopo l’intervista sul sionismo e Gaza: “Non c’è identità di vedute”

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