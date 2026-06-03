Erri De Luca non parteciperà a Salerno Letteratura, annunciando che si tratta di motivi personali. La decisione arriva dopo alcune dichiarazioni dell'autore su Israele, il genocidio e il sionismo, che avevano suscitato polemiche. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi della sua assenza, ma la scelta di non partecipare viene comunicata ufficialmente come una questione personale. L'evento si svolgerà senza la sua presenza.

Lo scrittore Erri De Luca non parteciperà al festival Salerno Letteratura a causa delle polemiche nate dopo le sue dichiarazioni in Israele, dove si è definito a favore del sionismo e ha negato l’esistenza di un genocidio a Gaza. Gli organizzatori della rassegna hanno deciso di affidare ad altri la prolusione iniziale per incompatibilità di vedute sulla strage di civili in Palestina, mentre il romanziere ha parlato di motivi personali. Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura I motivi personali dello scrittore sul rifiuto al festival di Salerno Le tesi su Israele, il sionismo e il negato genocidio Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura Lo scrittore Erri De Luca non terrà più la prolusione inaugurale a Salerno Letteratura, la kermesse culturale in programma dal 13 al 20 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Erri De Luca non andrà a Salerno Letteratura dopo frasi su Israele, genocidio e sionismo: "Motivi personali"

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