Il difensore del Newcastle ha firmato un rinnovo fino al 2024. Dopo aver firmato, ha dichiarato che c’è ancora molto da fare. La proroga è di un anno rispetto al contratto precedente. La firma è stata annunciata ufficialmente dalla società. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’accordo. Nessun altro aggiornamento sulla durata complessiva del contratto o su eventuali clausole.

2026-06-02 22:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il difensore del Newcastle United Fabian Schar ha promesso che c’è ancora “molto altro da fare” da lui dopo aver firmato una proroga del contratto di un anno. Il 34enne, arrivato al Newcastle dal Deportivo La Coruna nel 2018, avrebbe dovuto essere in scadenza di contratto alla fine del mese. Ma Schar ha rafforzato la profondità difensiva del Newcastle accettando di restare per un altro anno a condizioni, secondo quanto riferito, ridotte. L’ex nazionale svizzero ha visto la sua stagione 2025-26 terminata prematuramente per infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il difensore del Newcastle giura che “c’è ancora molto da fare” dopo aver firmato il prolungamento

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