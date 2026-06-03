Il difensore del Newcastle giura che c’è ancora molto da fare dopo aver firmato il prolungamento

Da justcalcio.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il difensore del Newcastle ha firmato un rinnovo fino al 2024. Dopo aver firmato, ha dichiarato che c’è ancora molto da fare. La proroga è di un anno rispetto al contratto precedente. La firma è stata annunciata ufficialmente dalla società. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’accordo. Nessun altro aggiornamento sulla durata complessiva del contratto o su eventuali clausole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-06-02 22:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il difensore del Newcastle United Fabian Schar ha promesso che c’è ancora “molto altro da fare” da lui dopo aver firmato una proroga del contratto di un anno. Il 34enne, arrivato al Newcastle dal Deportivo La Coruna nel 2018, avrebbe dovuto essere in scadenza di contratto alla fine del mese. Ma Schar ha rafforzato la profondità difensiva del Newcastle accettando di restare per un altro anno a condizioni, secondo quanto riferito, ridotte. L’ex nazionale svizzero ha visto la sua stagione 2025-26 terminata prematuramente per infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

il difensore del newcastle giura che c8217232 ancora molto da fare dopo aver firmato il prolungamento
© Justcalcio.com - Il difensore del Newcastle giura che “c’è ancora molto da fare” dopo aver firmato il prolungamento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"C'è molto ancora da fare", alla Camera il ricordo del primo voto delle donneAlla Camera dei Deputati si è ricordato il primo voto delle donne, avvenuto 80 anni fa.

Temi più discussi: Barcellona, colpo Gordon: 70 milioni al Newcastle per l’erede di Lewandowski; Per tornare in alto il Liverpool si affida a Iraola; La classifica dei migliori 50 giocatori di Premier nel 2025/2026: Rice, Bruno Fernandes e i top del campionato; I due giocatori, valutati 150 milioni di sterline, sono molto richiesti in Premier League.

il difensore del newcastleNewcastle, Schar rinnova per una stagione: Felice di rimanere nel club che chiamo casaIl difensore del Newcastle, Fabian Schar, ha firmato un nuovo contratto annuale con il club, valido fino alla fine della stagione 2026/27. Sono davvero felice di rimanere in questo club - ha detto il ... msn.com

il difensore del newcastleNEWCASTLE - Schar dopo il rinnovo di una stagione: Felice di rimanere in questo clubFabian Schar, difensore del Newcastle, ha firmato un nuovo contratto annuale con il club valido fino alla fine della stagione 2026/27: Sono davvero felice di rimanere in questo club. Sento di aver ra ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web