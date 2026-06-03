Il conglomerato che ha in mano tutto a Cuba

Da ilpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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GAESA, controllato dai militari, gestisce una quota significativa dell’economia a Cuba, con influenza soprattutto nel settore commerciale e degli investimenti. La società ha un ruolo centrale nel sistema economico dell’isola, con partecipazioni in diversi comparti e imprese. La presenza di GAESA nel tessuto economico è stabile e consolidata, rappresentando uno degli attori principali nel controllo delle attività commerciali e finanziarie. La gestione militare di questa entità è una caratteristica distintiva del suo operato.

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GAESA è gestito dai militari e controlla buona parte dell'economia, a partire dal settore turistico: è al centro delle pressioni degli Stati Uniti Secondo un’opinione condivisa da molti, sia a Cuba che all’estero, chi ha il vero potere sull’isola non è il Partito Comunista cubano ma il gruppo GAESA, un conglomerato gestito dai militari che controlla fra il 40 e il 70 per cento dell’economia cubana e che nell’ultimo decennio potrebbe aver avuto a disposizione più soldi di quelli del bilancio ufficiale dello Stato. Il gruppo fu fondato da Raúl Castro, fratello di Fidel, ed è tuttora guidato da persone legate alla famiglia. Anche... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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