Una persona ha trascorso 11 mesi in carcere con l’accusa di aver simulato il possesso di diamanti. La Corte di Appello di Roma ha emesso una sentenza di assoluzione irrevocabile a febbraio di quest’anno. La persona ha confermato di aver ricevuto l’assoluzione e ha dichiarato che la vicenda si può considerare conclusa. La comunicazione è stata fatta tramite un’intervista telefonica.

"Da febbraio di quest’anno l’ultima sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Roma è diventata irrevocabile – spiega Sacchi al Carlino che lo ha raggiunto telefonicamente – posso dire che sì, è tutto finito". Il processo è partito a Milano, dove la guardia di finanza aveva avviato l’indagine dopo la trasmissione di Report, basandosi solo sul servizio televisivo. Il processo è poi stato trasferito per incompetenza territoriale a Roma e nelle motivazioni delle sentenze dei giudici di primo e secondo grado, poi diventate definitive, si parla anche di infondatezza delle accuse e di "lacune investigative", scrivono i giudici. Sacchi ricorda ancora quando fu portato in carcere a Civitavecchia rimanendo recluso 11 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il "bluff" dei diamanti. Fece 11 mesi di carcere: "Assolto, ora è tutto finito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sette mesi in carcere per uno schiaffo. Assolto dalle accuse. "Ora risarcitemi"Un uomo che ha trascorso sette mesi in carcere per aver dato uno schiaffo alla sua compagna ha ottenuto l’assoluzione dalle accuse.

Claudia Conte e la denuncia per stalking contro l’ex fidanzato, il calciatore Angelo Paradiso. «Si fece sei mesi ai domiciliari, poi fu assolto»Claudia Conte ha presentato una denuncia per stalking contro l’ex fidanzato, un calciatore, dopo aver subito comportamenti molesti.

Temi più discussi: Il bluff dei diamanti. Fece 11 mesi di carcere: Assolto, ora è tutto finito; DIAMANTI A GO GO, ASSOLTO MAURIZIO SACCHI: L'INCHIESTA BASATA SU TEOREMI DI REPORT INDIMOSTRATI; IL GRANDE BLUFF DI CASTELFIDARDO INSIEME: PREDICANO MOLTO BENE MA NASCONDONO LA FACCIA CON ATTENZIONE.

Ue apre a flessibilità anche per l'energia nella clausola per la difesaL'indicazione attesa dalla Commissione. Apertura a richiesta Italia ... msn.com

Lo scandalo dei diamanti comprati in banca finisce in svendita: 14 mila pietre preziose nella maxi-asta fallimentare14.000 diamanti, venduti da banche come investimento, finiscono in un'asta fallimentare con prezzi sempre più bassi. Le pietre, con valore iniziale di 34,9 milioni di dollari, sono invendute da mesi, ... milanofinanza.it