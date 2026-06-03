Nel giugno 2022, un uomo di 33 anni è morto nel suo appartamento dopo un intervento della polizia e di un medico, chiamati alle 1 di notte da un coinquilino. Sei agenti e un medico sono stati indagati. L’intervento era legato a una lite. La causa della morte non è ancora chiara. La procura ha aperto un’indagine. Nessuna altra informazione sui motivi dell’intervento o sulle circostanze precise.

Milano – Nel giugno del 2022 Igor Squeo, 33 anni, morì in circostanze non chiare a seguito di un intervento, nel suo appartamento, della polizia e degli operatori sanitari, chiamati all’una di notte da un coinquilino. Per la Procura di Milano, che ha chiesto due volte l'archiviazione, la causa della morte è intossicazione acuta da cocaina. Ma forse la verità sta da un’altra parte. Dopo gli appelli della famiglia di Squeo e dopo l’interrogazione di Ilaria Cucchi in Senato, il 13 maggio 2025, arriva la notizia – resa nota dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” – che sei poliziotti e un medico sarebbero indagati per la morte del 33enne. https:www.ilgiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Igor morto a 33 anni dopo l’intervento della polizia per sedare una lite: indagati 6 agenti e un medico

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