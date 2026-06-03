Ieri oggi e domani | da Siles a Falcomatà un viaggio tra i sindaci che hanno segnato la storia di Reggio Calabria

Domani si terrà la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco di Reggio Calabria, eletto alle elezioni amministrative di maggio dopo una campagna elettorale molto partecipata. La proclamazione ufficiale segna il passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo primo cittadino, con una presenza significativa di rappresentanti istituzionali e cittadini. La cerimonia si svolgerà nella sede comunale e rappresenta un momento formale per l’insediamento del nuovo sindaco.

Domani Reggio Calabria vivrà un momento destinato a entrare nella cronaca istituzionale della città: la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro, eletto alle amministrative del 24 e 25 maggio al termine di una campagna elettorale particolarmente partecipata.Con il suo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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