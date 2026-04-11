Negli anni Settanta, la televisione italiana ha subito trasformazioni che hanno influenzato profondamente l’immaginario collettivo di molti spettatori. Tra le trasmissioni più amate, ci sono serie animate come Goldrake, Lady Oscar, Pokémon e Sailor Moon, che hanno accompagnato diverse generazioni. Questi cartoni animati sono rimasti nel ricordo di chi li ha visti, contribuendo a creare un legame tra pubblico e televisione che dura ancora oggi.

Negli anni Settanta la televisione italiana cambia pelle e, insieme a lei, cambia anche l’immaginario di un’intera generazione. Perché insieme al colore (sì, sembra incredibile, ma fino al 1977 la tv era in bianco e nero) arrivano i cartoni animati giapponesi, che ridefiniscono un’epoca. Ancora oggi parlare di cartoni animati anni 70 significa ricostruire un universo narrativo vastissimo, che sopravvive in ogni lista condivisa tra appassionati e nostalgici. Un patrimonio che non si esaurisce nel ricordo, ma che continua a essere esplorato da chi allora c’era, e da chi – più giovane vuole scoprire il mondo dei cartoni animati anni 70 80 90.... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Goldrake a Lady Oscar fino a Pokémon e Sailor Moon: un viaggio tra i cartoni che ci hanno segnato

Sailor Moon alla Nasa: il gatto Artemis veglia il viaggio dei quattro astronauti attorno alla LunaQuando la conquista dello spazio incontra l'immaginario degli anime, nascono piccoli momenti capaci di far sorridere.

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