I sandali di Moschino hanno le dita con lo smalto disegnate | 730 euro per non preoccuparsi della pedicure

Moschino nella collezione PrimaveraEstate 2026 ha presentato un paio di scarpe con stampa trompe-l'œil che ricrea l'illusione di dita smaltate in vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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