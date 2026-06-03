I sandali di Moschino hanno le dita con lo smalto disegnate | 730 euro per non preoccuparsi della pedicure
Durante la presentazione della collezione PrimaveraEstate 2026, è stato mostrato un paio di sandali di Moschino caratterizzati da una stampa trompe-l'œil che riproduce l’aspetto di dita con smalto. Il modello, venduto a circa 730 euro, si distingue per il design che dà l’illusione di avere le dita smaltate in vista, senza la necessità di una pedicure reale.
Moschino nella collezione PrimaveraEstate 2026 ha presentato un paio di scarpe con stampa trompe-l'œil che ricrea l'illusione di dita smaltate in vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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