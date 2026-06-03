I progetti che ridisegnano la città tra via del Lido e il Nascosa

Da latinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due progetti prevedono interventi nell’area tra via del Lido e via Nascosa a Latina. La zona si estende lungo il tratto destro, in direzione mare. I piani sono ancora in fase di definizione e non sono stati ancora avviati lavori. I progetti interessano un’ampia porzione di territorio e potrebbero portare modifiche significative alla configurazione urbana.

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Due progetti che potrebbero ridisegnare il futuro dell’ampia area tra via del Lido e via Nascosa a Latina, nel tratto destro (direzione mare). Il primo tornerà all’esame della commissione Urbanistica mercoledì 3 giugno dopo una prima presentazione, e si tratta di un esteso intervento che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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