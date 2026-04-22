I giornali spiegati bene a Torino

A Torino, al Circolo dei lettori, si tiene una nuova edizione della rassegna stampa del Post, un appuntamento dedicato a chiarire i principali titoli e notizie del giorno. Alla sessione partecipano Luca Sofri, fondatore e direttore editoriale del Post, e Nicola Ghittoni, redattore e conduttore del podcast Morning. L’evento offre l’opportunità di approfondire temi di attualità attraverso il confronto tra i due professionisti.

La rassegna stampa del Post per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione torna al Circolo dei lettori di Torino con il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri e Nicola Ghittoni, redattore e conduttore del podcast Morning. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle 15 di mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Ilpost.it La rassegna stampa del Post | sabato 25 ottobre Notizie correlate Salone Internazionale del Libro: I giornali, spiegati beneLa rassegna stampa del Post torna al Salone Internazionale del Libro di Torino per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione, con il...