I cinema italiani hanno registrato i maggiori incassi degli ultimi trent’anni. Nel 2026, il settore ha mostrato risultati eccezionali a livello globale e anche nel paese, con un incremento significativo delle entrate rispetto agli anni precedenti. I dati disponibili indicano che le entrate complessive sono aumentate rispetto agli anni recenti, segnando un nuovo record di incassi nel settore cinematografico nazionale.

Il 2026 è stato finora un anno eccezionale in tutto il mondo e in Italia in particolare, e anche la programmazione estiva promette bene Il mese di maggio è stato il più redditizio mai registrato dai cinema italiani da quando esistono le rilevazioni elettroniche di Cinetel, cioè dal 1995. Nel complesso si sono incassati 59,6 milioni di euro, l’86 percento in più del maggio 2025 e il 146 per cento in più di quello del 2024. La ragione è stata la concentrazione di un numero eccezionale di film dal successo maggiore del previsto e di alcuni grandi incassi che nessuno si aspettava, come gli horror Obsession e Backrooms. Per la prima volta i cinema – in Italia ma anche nel mondo – sembrano essere tornati ai numeri precedenti a quelli della pandemia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I cinema italiani non incassavano così tanto da trent’anni

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Gli incassi del 2025 al Cinema suddivisi per regione reddit

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