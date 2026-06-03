Recentemente, i capelli molto lunghi sono diventati un trend visibile e di grande impatto. Molti individui stanno scegliendo di far crescere la propria chioma oltre la media, rendendola un elemento distintivo del proprio stile. Questa tendenza si manifesta sui social e nelle strade, con immagini di chiome che superano i centimetri tradizionali. Il fenomeno si concentra sulla volontà di esibire capelli estesi come forma di espressione personale.

Dal wet look al soft glam: tutte le declinazioni del trend. E gli styling da applicare Tra finish glossy, onde morbide e styling da passerella, le lunghezze XL costruiscono un linguaggio visivo immediato, sempre più definito dalle interpretazioni delle celebrity. Tra i riferimenti più iconici si colloca Kim Kardashian, che interpreta i capelli extra lunghi con onde ultra lucide e finish wet o specchiato, puntando su un’estetica editoriale essenziale ma ad alto impatto. Jennifer Lopez privilegia invece il volume del blowout, con radici sollevate e movimento pieno che enfatizza densità e brillantezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I capelli extra lunghi si impongono come uno dei trend più scenografici del momento, trasformando la chioma in un vero elemento identitario.

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Perché i capelli escono meglio quando dobbiamo rimanere a casa

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