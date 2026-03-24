Miley Cyrus torna ai capelli extra biondi extra lunghi per il 20° anniversario di Hannah Montana

La cantante ha ripreso i capelli biondi e lunghi per festeggiare il 20° anniversario della serie televisiva prodotta da Disney. Per questa occasione, è tornata sul set della famosa serie, indossando nuovamente il look iconico degli anni 2000, caratterizzato da capelli lisci, tonalità di biondo chiaro e lunghezze estese. La scelta dei capelli è stata condivisa sui social media.

Miley Cyrus e l'effetto nostalgia: capelli in puro stile Hannah Montana Le fan della serie e di Miley Cyrus sono già in modalità nostalgia. Mentre, accompagnata dall'inseparabile madre Tish, la popstar si aggira sul set di Hannah Montana, tutti gli occhi sono puntati sui suoi capelli 2000s mood. Il revival dell'hairlook è totale e il fatto che il 24 marzo approderà su Disney Channel un progetto speciale per il 20esimo anniversario della serie, innalza il fattore amarcord. «Il look capelli di Miley Cyrus è una dichiarazione precisa, oltre che un grande cult: recupera l’immaginario di Hannah Montana, ma lo rende più sofisticato e adulto», commenta l'hairstylist Matteo Orlando del salone Mastromauro di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Miley Cyrus torna ai capelli extra biondi, extra lunghi per il 20° anniversario di Hannah Montana Articoli correlati Leggi anche: Miley Cyrus torna al taglio capelli di Hannah Montana Una raccolta di contenuti su Miley Cyrus Temi più discussi: Miley Cyrus torna sui passi di Hannah Montana: quando esce lo Speciale sulla serie TV; Hannah Montana 20th Anniversary Special – Miley Cyrus torna a casa; Miley Cyrus torna sul set? 'Sono molto interessata'; Hannah Montana 20 anni dopo: il trailer dello speciale - Radio Globo. Miley Cyrus conferma la storia con Dylan Sprouse ai tempi di Hannah MontanaMiley Cyrus ha confermato di aver frequentato una star Disney ai tempi di Hannah Montana: la confessione nello speciale della serie. daninseries.it Hannah Montana compie 20 anni: lo speciale con Myley Cyrus da oggi su Disney+Miley Cyrus celebra i 20 anni di Hannah Montana con uno speciale ricco di interviste, ospiti e musica: disponibile oggi 24 marzo su Disney+. alfemminile.com Per la première dello speciale che celebra i vent’anni di Hannah Montana, Miley Cyrus ha scelto un look che omaggia il suo alter ego Disney nel modo più iconico possibile: una T-shirt dedicata al personaggio sotto un abito firmato Rabanne x.com Miley Cyrus alla reunion per il 20° anniversario di Hannah Montana Con un total look customizzato @rabanne #mileycyrus #hannahmontana #chimagazine @variety - facebook.com facebook