Un'azione di rappresaglia rivendicata dall'Iran ha colpito obiettivi tra Kuwait e Bahrein, segnando nuove ore di escalation nel Golfo Persico. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che un accordo è stato accettato, suscitando reazioni di soddisfazione a livello internazionale. La situazione rimane tesa, con continui sviluppi nella regione e un clima di incertezza che coinvolge più paesi.

La crisi nel Golfo Persico registra nuove ore di forte escalation, con una rappresaglia rivendicata dall’ Iran contro obiettivi collegati agli Stati Uniti tra Kuwait e Bahrein. Nella notte, diversi sistemi di difesa aerea sono entrati in azione, mentre le versioni dei due fronti restano divergenti su responsabilità e danni effettivi. Da un lato, il CentCom sostiene di aver neutralizzato più minacce, inclusi missili e droni lanciati dall’Iran, e di aver condotto azioni di “autodifesa” sull’isola iraniana di Qeshm. Dall’altro, i Pasdaran affermano di aver colpito basi americane come risposta alle operazioni statunitensi nell’area dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Hanno accettato!”. Guerra, l’annuncio di Trump è appena arrivato. Tutto il mondo in festa

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[Cohen] Per quanto ne so, Cardinale non è in guerra con Ibra. Anzi, ho capito che ha messo Ibra e Calvelli a capo (anche se hanno opinioni diverse), ma non ci sono conflitti come hanno sostenuto altri. reddit

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