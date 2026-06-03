Guido Campli nuovo presidente della Corte d' appello di Campobasso

Notizia in breve

Guido Campli, attuale presidente del tribunale di Chieti, è stato nominato all’unanimità dalla giunta del Consiglio superiore della magistratura nuovo presidente della Corte d’appello di Campobasso. La nomina è stata approvata senza opposizioni. Campli subentra a un precedente incarico e assumerà ufficialmente il nuovo ruolo nelle prossime settimane. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.