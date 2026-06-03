Guido Campli nuovo presidente della Corte d' appello di Campobasso
Guido Campli, attuale presidente del tribunale di Chieti, è stato nominato all’unanimità dalla giunta del Consiglio superiore della magistratura nuovo presidente della Corte d’appello di Campobasso. La nomina è stata approvata senza opposizioni. Campli subentra a un precedente incarico e assumerà ufficialmente il nuovo ruolo nelle prossime settimane. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.
L'attuale presidente del tribunale di Chieti Guido Campli è stato nominato, all'unanimità, dal plenum del Csm nuovo presidente della Corte d'appello di Campobasso. Lo riporta l'Agi.Campli, in magistratura dal 1990, nel corso della sua carriera ha svolto funzioni di giudice a Gela, a Vasto e a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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