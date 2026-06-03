Guerra in Iran l’annuncio di Donald Trump | L’Iran ha accettato di non avere l’atomica

Donald Trump ha annunciato che l’Iran ha accettato di non possedere armi nucleari. Nel frattempo, la tensione nel Golfo Persico si è intensificata dopo che l’Iran ha dichiarato di aver pianificato rappresaglie contro obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrein. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli attacchi o sui piani di risposta. La situazione rimane instabile, con un aumento delle minacce tra le parti coinvolte.

La tensione nel Golfo Persico entra in una fase ancora più pericolosa dopo la rappresaglia annunciata dall’ Iran contro obiettivi legati agli Stati Uniti in Kuwait e Bahrein. Secondo il CentCom, le forze americane hanno neutralizzato diversi missili e droni iraniani, mentre le difese aeree kuwaitiane e bahreinite sono entrate in azione durante la notte. I Pasdaran parlano invece di attacchi contro basi americane come risposta alle operazioni statunitensi nell’area dello Stretto di Hormuz e sull’isola iraniana di Qeshm. In parallelo, resta aperto il fronte diplomatico, con un nuovo round di colloqui a Washington e la richiesta attribuita a Donald Trump di impegni scritti da parte di Teheran sul nucleare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Iran, l'annuncio di Trump: 'Blocco navale di Hormuz sarà revocato

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