Guber Banca ha finanziato il progetto “Inclusione in movimento: mobilità sicura e inclusiva per la comunità femminile” promosso dall’Associazione Casa Betel 2000 di Brescia. Il progetto mira a migliorare la mobilità e la sicurezza delle donne nella comunità.

Guber Banca sostiene il progetto “Inclusione in movimento: mobilità sicura e inclusiva per la comunità femminile” promosso dall’Associazione Casa Betel 2000 di Brescia, con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale di donne straniere accolte nella struttura di Dello, immobile messo a disposizione dalla Diocesi di Brescia. Il progetto prevede l’acquisto di un mezzo di trasporto e l’organizzazione di un servizio di mobilità sicuro, accessibile e continuativo, anche attraverso il coinvolgimento di un autista e permetterà alle donne e ai bambini ospiti della comunità di raggiungere con maggiore continuità i servizi sociosanitari del territorio, partecipare a percorsi di inserimento socio-lavorativo e svolgere attività essenziali per la costruzione di una progressiva autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Guber Banca a sostegno del progetto "Inclusione in movimento: mobilità sicura e inclusiva per la comunità femminile" dell'Associazione Casa Betel 2000 di Brescia

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