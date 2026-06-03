Il gruppo emiliano, noto come Nexion, ha annunciato di aver ampliato la sua attività, passando dalla produzione di strumenti artigianali alle attrezzature per la Formula 1 e le officine. Attualmente, l’azienda gestisce un portafoglio di 17 marchi, offrendo una vasta gamma di accessori e tecnologie. La sua presenza si estende su scala globale, con prodotti destinati a essere utilizzati sia nel settore professionale che in quello sportivo.

Il primo smontagomme universale Artiglio venne prodotto nel 1961 all'interno dello stabilimento Corghi di Correggio, nel cuore dell’attuale Motor Valley. Allora, nella parte anteriore dello smontagomme, erano ben visibili il logo e il cognome dei due fratelli fondatori (Erminio e Remo) dell'azienda depositaria del brevetto. Oggi, a distanza di 65 anni esatti dall’introduzione sul mercato di uno dei brevetti più innovativi del settore, quella realtà imprenditoriale avviata alla fine degli Anni 40 è cresciuta fino a dar vita al gruppo Nexion, una realtà di ampio respiro internazionale, con un portfolio di 17 marchi e una ricca gamma di accessori e di tecnologie destinate a ricoprire un ruolo fondamentale nell'officina del presente e del futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gruppo Nexion: dal primo Artiglio alle attrezzature per la F1 e le officine

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