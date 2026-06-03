La procura generale ha concluso le verifiche senza trovare “segnalazioni di reato” contro una persona coinvolta. Tuttavia, il quotidiano critica il procedimento, affermando che non sono stati ascoltati testimoni né sono state effettuate rogatorie internazionali. La persona coinvolta ha commentato di non aver mai visto un’indagine condotta solo per accertare se dichiarazioni pubbliche siano vere, senza successivi interrogatori.

“In tutta la mia carriera non avevo mai visto un’indagine che si fa per stabilire se (una persona, ndr ) ha detto ad un giornale o in tv delle cose vere e poi non viene interrogata”. Così ieri ai microfoni di “ Un Giorno da Pecora ”, il con-direttore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, ha commentato la lunga nota diramata in mattinata dalla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, nella quale si affermava che anche il supplemento di indagine – partito dopo l’inchiesta del quotidiano – confermava la fondatezza del parere positivo sulla grazia concessa il 18 febbraio scorso a Nicole Minetti. Di fatto una sconfessione a 360° dell’inchiesta del Fatto sull’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Grazia a Minetti, la procura generale conclude le verifiche: non esistono “segnalazioni di reato”. Ma Il Fatto insiste: “Non hanno ascoltato i testimoni e non hanno proceduto a rogatoria”

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