Gravi danni all' aeroporto di Kuwait city

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'aeroporto internazionale della capitale kuwaitiana ha subito un attacco con missili e droni, causando danni materiali rilevanti e feriti tra i presenti. L'incidente è avvenuto nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, con il Kuwait che ha accusato l'Iran di essere responsabile dell'azione. L'attacco ha coinvolto anche altre aree del Paese, ma i dettagli sulle conseguenze sono ancora in fase di valutazione.

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Proseguono le azioni di rappresaglia tra Stati Uniti e Iran nel Golfo: il Kuwait ha accusato l'Iran di aver colpito il Paese con missili e droni che hanno raggiunto anche l'aeroporto internazionale della capitale, provocando "danni materiali significativi all'edificio e feriti". Il Comando. 🔗 Leggi su Today.it

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