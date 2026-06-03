Gravi danni all' aeroporto di Kuwait city

L'aeroporto internazionale della capitale kuwaitiana ha subito un attacco con missili e droni, causando danni materiali rilevanti e feriti tra i presenti. L'incidente è avvenuto nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, con il Kuwait che ha accusato l'Iran di essere responsabile dell'azione. L'attacco ha coinvolto anche altre aree del Paese, ma i dettagli sulle conseguenze sono ancora in fase di valutazione.

Proseguono le azioni di rappresaglia tra Stati Uniti e Iran nel Golfo: il Kuwait ha accusato l'Iran di aver colpito il Paese con missili e droni che hanno raggiunto anche l'aeroporto internazionale della capitale, provocando "danni materiali significativi all'edificio e feriti". Il Comando. 🔗 Leggi su Today.it

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L'autorità dell'aviazione civile del Kuwait ha confermato che droni e missili iraniani hanno colpito un terminal dell'aeroporto internazionale. Diverse persone sono rimaste ferite e l'edificio ha subito gravi danni. I voli commerciali sono stati fermati. x.com

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