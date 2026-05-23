Venerdì 22 maggio, Jazeera Airways ha avviato un volo diretto tra Orio e Kuwait City. La rotta collega le due città quotidianamente, rafforzando i collegamenti aerei tra Italia e Paesi del Golfo. L’aeroporto di Orio ha annunciato l’apertura di questa nuova tratta, che si inserisce tra i voli internazionali in programma. La compagnia ha confermato che il collegamento continuerà con cadenza regolare.

IL VOLO INAUGURALE. Kuwait City è collegata da venerdì 22 maggio con l’aeroporto di Orio dalla compagnia Jazeera Airways. L’atterraggio del primo volo ha ottenuto il plauso di Enac, tramite il presidente Pierluigi Di Palma, ed è stato accolto dai rappresentanti di Sacbo. Alla presentazione erano presenti anche l’ambasciatore del Kuwait in Italia, Nasser Alqahtani, il console generale del Kuwait a Milano, Mohammed Khaled Al-Ajran e il Ceo di Jazeera Airways, Barathan Pasupathi. «Da 25 anni la storia dell’aeroporto di Orio è costellata di eventi importanti che ne hanno segnato la crescita, il successo e l’apprezzamento – ha commentato il vicepresidente di Sacbo, Fabio Bombardieri, affiancato dal direttore generale Amelia Corti e dal direttore commerciale aviation, Giacomo Cattaneo -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Orio a Kuwait City: «Un legame per il territorio»

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Kuwait City è collegata da venerdì 22 maggio con l’aeroporto di Orio dalla compagnia Jazeera Airways. x.com

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