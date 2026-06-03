Grande fratello Javier Martinez verso un nuovo reality show? Il retroscena

Javier Martinez, protagonista dell’edizione del Grande fratello 2024 su Canale 5, si prepara a partecipare a un nuovo reality show. La sua presenza nel cast è stata confermata da fonti vicine alla produzione. La notizia circola da alcune settimane e ancora non sono state svelate le modalità di partecipazione o la data di inizio. Martinez, noto per il suo ruolo nel reality precedente, si appresta a tornare in televisione.

Javier Martinez è stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione del Grande fratello trasmessa nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. A quel tempo, l'ex pallavolista argentino della Terni volley academy si mise in mostra sia come leader silenzioso sia per la sua storia d'amore con Helena Prestes, che ancora oggi continua. In queste ore, il 31enne è finito al centro di un'indiscrezione lanciata da Amedeo Venza. Il noto esperto di gossip ha rivelato che Javier Martinez avrebbe declinato la proposta della produzione dell'Isola dei famosi 2026. L'uomo ha scritto in una storia pubblicata su Instagram: "Avrebbe declinato l'invito, ora non so se ha cambiato idea ma dubito che andrà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes e Javier Martinez Un Amore Più Forte Dopo il Grande Fratello

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