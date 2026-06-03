Il 3 dicembre 2025, a Southampton, un uomo è stato ucciso a coltellate mentre tornava a casa dopo aver trascorso la serata con amici. La vittima si chiamava Henry Nowak. L’aggressore, un cittadino di origine indiana, aveva precedentemente accusato Nowak di avergli rivolto insulti razzisti, accuse che si sono rivelate infondate. La vicenda ha suscitato forti reazioni nel paese, alimentando proteste e richieste di giustizia.

Il caso di Henry Nowak, ucciso a coltellate il 3 dicembre 2025 a Southampton mentre tornava a casa dopo una serata con gli amici, ha sconvolto il Regno Unito. L’assassino, il 23enne Vickrum Singh Digwa, è un cittadino britannico con origini indiane e fede Sikh. Ha colpito il giovane con un coltello da cerimonia lungo 21 centimetri, accanendosi contro il petto e ferendo gravemente i polmoni. Per lui è stata emessa la sentenza d’ergastolo lunedì, alla Southampton Crown Court, ma la notizia non riesce a fermare lo sdegno della famiglia e della popolazione infuriata per quanto accaduto. Perché al centro della vicenda non c’è soltanto l’assassinio, ma anche l’atteggiamento della Polizia di Hampshire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gran Bretagna in “fiamme”: non si spegne la rabbia per Henry Nowak, ucciso da un indiano che s’era inventato accuse di razzismo

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