È stata annunciata la nuova gomma quattro stagioni della gamma Goodyear Vector All Season 4. La novità principale è l’introduzione della tecnologia WeatherReady, progettata per migliorare le prestazioni in diverse condizioni climatiche. La gomma è stata sviluppata per offrire maggiore sicurezza e affidabilità durante tutto l’anno, con un disegno del battistrada aggiornato e materiali innovativi. La produzione di questo modello è iniziata di recente.

Progettare uno pneumatico quattro stagioni significa da sempre scendere a patti con la fisica, cercando il punto d'incontro ideale tra la flessibilità estiva e la presa sulla neve invernale. Goodyear Vector All Season 4 punta a rivoluzionare il segmento, introducendo una struttura pensata specificamente per le auto moderne ad alte prestazioni e per le esigenze di peso e coppia delle auto elettriche. Il cuore del nuovo modello è la tecnologia WeatherReady, una soluzione progettata per far lavorare il battistrada al meglio al variare delle temperature. La gomma si adatta così in modo dinamico alle condizioni dell'asfalto, garantendo stabilità sia sul rovente asfalto estivo che sotto la pioggia o sulla neve leggera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gomme quattro stagioni: arriva Goodyear Vector All Season 4, tutte le novità

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GPTotal Entrevista - Alex Caffi

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