Conviene Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ?
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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’evoluzione del battistrada: come le lamelle centrali salvano la vita sulla neve. Analizzando la struttura tecnica del Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3, emerge un dettaglio costruttivo fondamentale per la gestione delle superfici invernali: la disposizione e l’interazione delle lamelle situate nella parte centrale del battistrada. A differenza di molte soluzioni progettate per il cambio stagionale che concentrano i canali di evacuazione o le lamelle principalmente sulle spalle del pneumatico, questo modello integra una rete fitta di lamelle proprio nel nucleo centrale della mescola.🔗 Leggi su Ameve.eu
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