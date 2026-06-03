Due uomini di 21 e 24 anni sono stati arrestati a Terni con l’accusa di aver commesso una rapina aggravata e di aver opposto resistenza ai poliziotti. Durante l'intervento, hanno strappato una catenina dal collo di una persona e si sono opposti all’arresto. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di furto e hanno fermato i due soggetti. Entrambi sono stati portati in camera di sicurezza.

Terni, 3 gugno 2026 - Rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale: arrestati due stranieri di 24 e 21 anni. L’intervento è scattato intorno alle ore 3 in un circolo della periferia ternana, a seguito della segnalazione di una rissa nel parcheggio adiacente alla struttura. Un giovane ternano ha riferito alla Volante di essere stato aggredito da due uomini che gli avevano strappato dal collo una catenina in oro, procurandogli un’escoriazione e tentando di allontanarsi con il bottino. Le indagini. Grazie alle indicazioni fornite dall'uomo e al tempestivo intervento dei vigilanti privati, gli agenti della Questura sono riusciti a individuare i due malviventi, seguendoli senza mai perderli di vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli strappano la catenina dal collo e oppongono resistenza ai poliziotti: arrestati

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