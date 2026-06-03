Realpolitik stasera su Rete 4 | Conte Occhiuto e Fornero ospiti

Questa sera, mercoledì 3 giugno, torna puntuale su Rete 4 l’appuntamento con Realpolitik, il talk show politico condotto da Tommaso Labate che va in onda dalle 21:34 dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. Al centro della puntata ci sarà un’intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, attorno alla quale si svilupperà un’analisi approfondita dell’attuale scenario politico italiano. Il programma, nato il 17 settembre 2025 e curato da Marco Ferrante per la testata giornalistica Videonews, affronta ogni settimana le grandi questioni legate alla politica, alla società e all’economia, con ospiti in studio e in collegamento. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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