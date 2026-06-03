Giunta Giampieri c’è | Nessun Calcinaro-bis

Mirco Giampieri è stato confermato alla guida dell’assessorato alle politiche sociali e al lavoro in ospedale, mantenendo un contatto diretto con il territorio. La sua nomina è stata preferita rispetto ad altri candidati, senza possibilità di un secondo incarico per un altro candidato con lo stesso nome. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza che ci siano state altre candidature ufficiali per la stessa posizione.

L’assessorato alle politiche sociali, il lavoro in ospedale, il contatto costante con il territorio: sono queste alcune delle ragioni che hanno portato Mirco Giampieri ad essere il ’mister preferenza’ delle ultime elezioni per il Comune di Fermo. Giampieri, parte dello zoccolo duro di Piazza Pulita (ancora la prima forza politica della città), ha raccolto ben 535 voti, assicurandosi un posto in prima fila tra gli scranni della maggioranza e, senza dubbio, anche qualcosa in più. "Sapevo che qualcosa di buono poteva uscire dagli scrutini – commenta il consigliere – ma non immaginavo nulla del genere. Il risultato è dovuto sicuramente alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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