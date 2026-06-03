Giugno mite e piovoso e agosto bollente | come sarà l' estate 2026 in Piemonte secondo Arpa

Da novaratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'estate 2026 in Piemonte sarà caratterizzata da temperature elevate, con un inizio di stagione molto caldo e piovoso. Secondo i dati di Arpa, giugno è stato mite e piovoso, mentre agosto si prevede molto caldo. La stagione meteorologica è iniziata il 1° giugno, con temperature che si attestano sopra le medie stagionali. Le condizioni climatiche sono state monitorate costantemente dall'agenzia regionale.

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Lunedì 1° giugno è iniziata l'estate meteorologica, che in Piemonte sarà (ancora una volta) estremamente calda e con temperature da record.Secondo le previsioni stagionali di Arpa, infatti, nonostante un inizio più mite e umido, con giugno che sarà mite e più piovoso con qualche temporale, le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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