Giro d' Italia Vingegaard trionfa nell' edizione 109

Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike ha vinto il Giro d’Italia 2026, la 109ª edizione della corsa. La vittoria è stata ufficializzata dopo la conclusione della gara, con il corridore danese che ha ottenuto il miglior tempo complessivo. La competizione si è svolta su più tappe, con Vingegaard che ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle classifiche finali o eventi significativi durante le ultime fasi.

Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il corridore danese ha dominato l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Sul podio con Vingegaard l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team che si è classificato al secondo posto e, terzo, l’australiano Jay Hindley Red Bull-Bora-hansgrohe. Primo degli italiani, ottavo, Davide Piganzoli. Da segnalare, nella top ten, anche l’eterno Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha chiuso al nono posto. Nell’ultima tappa con arrivo a Roma, l’acuto di Jonathan Milan. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha vinto allo sprint precedendo Giovanni Lonardi e il francese Paul Penhoët del team Groupama-FDJ. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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