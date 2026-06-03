Giro di Vallonia 2026 | sprint vincente di Laurence Pithie nella terza tappa

Notizia in breve

Laurence Pithie ha vinto la terza tappa del Giro di Vallonia 2026, che si è conclusa a Vaux-sur-Sûre. La frazione, lunga 176 km, si è decisa in uno sprint tra un gruppetto di dieci fuggitivi, con il corridore oceanico che ha tagliato per primo il traguardo. La vittoria è arrivata al termine di una corsa in cui il gruppo principale non ha raggiunto i fuggitivi fino agli ultimi chilometri.