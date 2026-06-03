Giro di Vallonia 2026 | sprint vincente di Laurence Pithie nella terza tappa
Laurence Pithie ha vinto la terza tappa del Giro di Vallonia 2026, che si è conclusa a Vaux-sur-Sûre. La frazione, lunga 176 km, si è decisa in uno sprint tra un gruppetto di dieci fuggitivi, con il corridore oceanico che ha tagliato per primo il traguardo. La vittoria è arrivata al termine di una corsa in cui il gruppo principale non ha raggiunto i fuggitivi fino agli ultimi chilometri.
Si conclude con la vittoria di Laurence Pithie la terza tappa valida per il Giro di Vallonia 2026. Il corridore oceanico si è imposto allo sprint in gruppetto composto da dieci fuggitivi, arrivando per primo all’arrivo di Vaux-sur-Sûre, capolinea del percorso odierno lungo 176.9 km partito da Habay. La corsa è stata caratterizzata per lunghi tratti dalla fuga composta da Filippo Conca (Jayco AlUla), Senne Thonnon (Team Flanders Baloise), Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), George Wood ( Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex) e Alvaro Sagrado ( Alvaro Sagrado), raggiunti dal plotone a 11 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Giro di Turchia 2026: sprint vincente di Aniolkowski nella quarta tappa, terzo Persico. Fancellu quarto nella generaleNella quarta tappa del Giro di Turchia 2026, lunga 130 chilometri, Stanislaw Aniolkowski ha vinto in volata.
Giro di Turchia 2026: sprint vincente di Aniolkowski nella quarta tappa, terzo PersicoNella quarta tappa del Giro di Turchia 2026, lunga 130 km da Marmaris a Fethiye, Stanislaw Aniolkowski si è aggiudicato la vittoria in volata,...
Temi più discussi: Presentazione Percorso e Borsino dei Favoriti Giro di Vallonia 2026; Giro di Vallonia 2026, la startlist definitiva; Giro di Vallonia 2026, prima vittoria in carriera per Oliver Ben. Il neozelandese è il nuovo leader; Giro di Vallonia 2026, Jordi Meeus vince la volata della prima tappa.
Check out the final 4 kilometers of Stage 2 at Giro di Vallonia 2026. Our new video recaps the dramatic finish fromTuesday, June 2, highlighting the key moves and the sprint showdown. Watch the full breakdown and insights now. x.com
Vittoria neozelandese nella seconda tappa del Giro di Vallonia 2026 #TD#tdw26 facebook
Giro di Vallonia 2026, Laurence Pithie vince una mini-volata dopo una maxi-cadutaSi decide allo sprint la terza tappa del Giro di Vallonia 2026, ma a ... msn.com
europoors reddit
Giro di Vallonia 2026, prima vittoria in carriera per Oliver Ben. Il neozelandese è il nuovo leaderColpo a sorpresa del neozelandese Oliver Ben nella seconda tappa del Giro di Vallonia, poco più di 192 chilometri con partenza da Jodoigne ed arrivo a ... oasport.it