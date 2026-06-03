A pochi giorni dal ballottaggio, si moltiplicano gli appelli e le dichiarazioni di supporto. Il Segretario Provinciale di Sinistra Italiana ha rivolto un appello specifico per il candidato del centro-sinistra. Le campagne elettorali si intensificano, con attacchi e promesse che riempiono il dibattito pubblico. Le scadenze si avvicinano e le parti coinvolte invitano gli elettori a recarsi alle urne.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Verso il ballottaggio, si sprecano le prese di posizioni e gli appelli al voto. «È un principio di estate, con il tempo indeciso, tra un temporale e una schiarita, tra pensieri quotidiani, la spesa, il parcheggio, il lavoro. Poi pensi che poco ti separa da un evento: pochi giorni, poco tempo ti resta per telefonare, per richiamare persone, per provare ad accelerare, per convincere gli indecisi – dice Gianni Mutarelli Segretario Provinciale Sinistra Italiana – E pensi che molto, invece, ti separa tra quello che vorresti dalla prossima settimana in poi e quello che negli ultimi undici anni hai avuto. E undici sono tanti, troppi, e son bastati a togliere la luce negli occhi di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianni Mutarelli Segretario Provinciale Sinistra Italiana, appello per Ceccarelli

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